Ufficiale il nuovo HONOR 70 Lite 5G | prezzo piccolo | specifiche discrete

(Di lunedì 20 marzo 2023) Il prossimo smartphone di fascia media del produttore cinese prenderà il nome di705G: sarà una valida alternativa per quegli utenti che desiderano acquistare un dispositivo nel complesso discreto senza dover spendere troppo. Il telefono sarà spinto dal processore Snapdragon 480+, includendo uno schermo LCD da 6.5 pollici con risoluzione HD+ e frequenza di refresh rate a 60Hz.705G presenterà 4GB di RAM e 128GB di storage interno (una buona base di partenza senza ombra di dubbio). Per quanto riguarda la fotocamera, il device disporrà di un comparto fotografico posteriore composto da un sensore principale da 50MP, un sensore macro da 2MP ed uno di profondità da 2MP. Frontalmente sarà presente un sensore singolo da 8MP.705G includerà un lettore di ...

I punti forti del nuovo smartphone Honor 70 Lite sono senza dubbio la batteria e la fotocamera principale, con altri assi nella manica rappresentati da 5G, NFC, mini-jack da 3.5 mm, e micro USB Type-C ...