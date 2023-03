UFFICIALE – Dimarco lascia il ritiro della Nazionale! Mancini chiama sostituto

Leggi su inter-news

Federico Dimarco ha lasciato il ritiro di Coverciano. Il calciatore, infortunatosi nel corso di Inter-Juventus, non prenderà parte alle due sfide della Nazionale di Italia. INFORTUNIO – Federico Dimarco ha lasciato il ritiro della Nazionale a Coverciano. Il difensore, che ha accusato un risentimento muscolare nel corso di Inter-Juventus, non prenderà parte alle due sfide della Nazionale di Italia contro Inghilterra e Malta. Al suo posto il CT azzurro ha convocato Emerson Palmieri.