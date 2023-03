UFC Corner #219

(Di lunedì 20 marzo 2023) Un saluto a tutti i lettori di Zona Wrestling da Giammarco Ibba che da Cagliari, ma col cuore all’O2 Arena di Londra, vi dà il benvenuto all’appuntamento numero 219 di UFC, sui vostri schermi in occasione di UFC 286: Usman Vs Edwards III. Middleweight bout: #4 Marvin “The Italian Dream” Vs #9 Roman Dolidze Inizia il match ed il nostro connazionale tira più Leg Kicks nei primi trenta secondi di quanti, probabilmente, ne abbia mai tirati nel corso di tutta la sua carriera, colpendo più volte un Dolidze che, piuttosto che colpire da fermo, applica un ottimo pressing portando Marvin a parete con ogni suo colpo, chiudendo la distanza e, di conseguenza, aprendo ad Overhand che, però, Vettori incassa bene; i due stanno al centro dove Marvin connette buoni 1-2 e cerca risposte per i blitz del georgiano, il quale antepone la potenza al volume, per poi colpire ...

Andrea Lee knows Maycee Barber likes to start out strong and throw big bombs, but "KGB" feels she is just as aggressive, won't "shell up" in UFC San Antonio fight.