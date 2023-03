Ue: Meloni sente Scholz, focus su migranti, Ucraina e competitività imprese (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto una conversazione telefonica con il Cancelliere federale tedesco, Olaf Scholz, in preparazione del Consiglio Europeo del 23-24 marzo. Al centro del colloquio: la priorità da parte del Consiglio Europeo di dare un ulteriore segnale di sostegno all'Ucraina a 360 gradi; una rapida attuazione delle decisioni del Consiglio Europeo di febbraio per una gestione finalmente europea dei flussi migratori; soluzioni europee per la competitività delle economie del continente, attraverso il pieno utilizzo degli strumenti UE appropriati. Ne dà notizia Palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Giorgia, ha avuto una conversazione telefonica con il Cancelliere federale tedesco, Olaf, in preparazione del Consiglio Europeo del 23-24 marzo. Al centro del colloquio: la priorità da parte del Consiglio Europeo di dare un ulteriore segnale di sostegno all'a 360 gradi; una rapida attuazione delle decisioni del Consiglio Europeo di febbraio per una gestione finalmente europea dei flussi migratori; soluzioni europee per ladelle economie del continente, attraverso il pieno utilizzo degli strumenti UE appropriati. Ne dà notizia Palazzo Chigi.

