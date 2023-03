Udinese-Milan, Zenga: “Prestazione di Ibrahimovic non sufficiente” (Di lunedì 20 marzo 2023) Walter Zenga, ex portiere, ha parlato della sconfitta del Milan contro l'Udinese. Nello specifico della Prestazione dell'attaccante Zlatan Ibrahimovic Leggi su pianetamilan (Di lunedì 20 marzo 2023) Walter, ex portiere, ha parlato della sconfitta delcontro l'. Nello specifico delladell'attaccante Zlatan

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Stasera in #UdineseMilan Zlatan Ibrahimovic batterà il primato di più anziano giocatore di movimento titolare in Se… - Udinese_1896 : 90’+7’ | E' FINITAAA! TRIONFO UDINESE! E' una Gioia Bellissima quella che l'Udinese regala alla SUA Gente, tornando… - MCriscitiello : Il Milan prima di pensare alla Champions deve pensare a salvare la Champions. 2023 pessimo. Ibra preferito a Origi… - Simedendi : RT @Vicidominus: Ma l’Udinese come ha fatto a battere il Milan senza mai aver vinto la Champions? Senza mai aver alzato al cielo la coppa d… - TheoWeGo17 : Mettiamoci anche che il Milan è allenato da miracolato la cui aspirazione massima dovrebbero essere le panchine e l… -