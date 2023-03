Ucraina, Xi ricevuto dala guardia d'onore all'aeroporto di Mosca (Di lunedì 20 marzo 2023) Il presidente cinese Xi Jinping è atterrato all'aeroporto di Mosca - Vnukovo, dove è stato accolto dalla guardia d'onore. Xi ha in programma un incontro con il leader del Cremlino Vladimir Putin, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 marzo 2023) Il presidente cinese Xi Jinping è atterrato all'di- Vnukovo, dove è stato accolto dallad'. Xi ha in programma un incontro con il leader del Cremlino Vladimir Putin, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ollybraley : RT @vaticannews_it: #PapaFrancesco ha ricevuto i capitani reggenti della Repubblica di San Marino, Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta, che… - vaticannews_it : #PapaFrancesco ha ricevuto i capitani reggenti della Repubblica di San Marino, Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta,… - GebrichNataliya : Ho perso salute , Perché la mia priorità è difendere Ucraina. Ho ricevuto le minacce di morte . Il resultato C'… - tontini_luca : @GiovaQuez Con questa logica, se repubblica ha ricevuto ordini da NATO & USA, lui per dire tali sciocchezze sulla g… - talismanogiada : RT @solagimma: Fatti no Parole! Nuove aree di #Mariupol Repubblica di Donetsk (ex Ucraina); i residenti hanno recentemente ricevuto le chia… -