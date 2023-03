Ucraina, Xi Jinping “Trovare una via d'uscita razionale” (Di lunedì 20 marzo 2023) MOSCA (ITALPRESS) – “Dall'inizio dello scorso anno, c'è stato un totale aggravamento della crisi Ucraina. La Cina ha sempre assunto una posizione obiettiva e imparziale e ha compiuto sforzi attivi per promuovere la riconciliazione e i negoziati di pace”. Così il presidente cinese, XI Jinping, in un lungo articolo firmato da lui stesso pubblicato questa mattina dalla RIA Novosti e dalla Rossiyskaya Gazeta. Secondo il leader cinese, che inizia oggi una visita di tre giorni in Russia, “la posizione della Cina recentemente pubblicata sulla risoluzione politica della crisi Ucraina, tenendo conto delle preoccupazioni razionali di tutte le parti, riflette al massimo l'unità delle opinioni della comunità mondiale sul superamento della crisi. Il documento funge da fattore costruttivo per neutralizzare le conseguenze della crisi e promuovere una ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) MOSCA (ITALPRESS) – “Dall'inizio dello scorso anno, c'è stato un totale aggravamento della crisi. La Cina ha sempre assunto una posizione obiettiva e imparziale e ha compiuto sforzi attivi per promuovere la riconciliazione e i negoziati di pace”. Così il presidente cinese, XI, in un lungo articolo firmato da lui stesso pubblicato questa mattina dalla RIA Novosti e dalla Rossiyskaya Gazeta. Secondo il leader cinese, che inizia oggi una visita di tre giorni in Russia, “la posizione della Cina recentemente pubblicata sulla risoluzione politica della crisi, tenendo conto delle preoccupazioni razionali di tutte le parti, riflette al massimo l'unità delle opinioni della comunità mondiale sul superamento della crisi. Il documento funge da fattore costruttivo per neutralizzare le conseguenze della crisi e promuovere una ...

