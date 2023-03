(Di lunedì 20 marzo 2023) “Un appello per unilin questo momento non farebbe che ratificare l’occupazione della Russia e darebbe a Putin più tempo per equipaggiarsi, prepararsi e ricominciare le operazioni in un momento e un luogo a sua scelta”. È quanto ha detto alla Cnn il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, commentando la visita del presidente cinese Xi Jinping a Mosca. Per la Casa Bianca i rapporti tra Russia e Cina sono “un matrimonio d’interesse”. Pechino dovrebbe parlare anche con Zelensky “per conoscere la prospettiva” L’Amministrazione Biden, ha detto ancora Kirby parlando della crisi in, “segue molto, molto attentamente” l’infra Xi Jinping e Vladimir Putin a Mosca. Gli Stati Uniti, ha ribadito ancora il portavoce del Consiglio di sicurezza ...

Ucraina, Washington è contro il cessate il fuoco | LA NOTIZIA LA NOTIZIA

