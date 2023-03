Ucraina, Wagner chiede aiuto a Russia: “Kiev prepara attacco” (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – La Wagner chiede aiuto a Mosca in vista dell’offensiva che l’Ucraina si appresta a lanciare nella nuova fase cruciale della guerra. Il capo dei mercenari, Yevgeny Prigozhin, ha scritto al ministro della Difesa russo Sergei Shoigu per vantare di avere il controllo del 70% di Bakhmut, città al centro del conflitto da settimane, ma anche per chiedere aiuto in vista dell’offensiva su vasta scala che stanno preparando gli ucraini. Pubblicata dal canale Telegram di Prigozhin, la lettera è ripresa anche dalla Tass. “Attualmente, le unità della Wagner controllano circa il 70% di Bakhmut e continuano l’offensiva fino alla sua totale liberazione”, scrive Prigozhin. “Secondo le informazioni disponibili, a fine marzo, primi di aprile, il nemico ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – Laa Mosca in vista dell’offensiva che l’si appresta a lanciare nella nuova fase cruciale della guerra. Il capo dei mercenari, Yevgeny Prigozhin, ha scritto al ministro della Difesa russo Sergei Shoigu per vantare di avere il controllo del 70% di Bakhmut, città al centro del conflitto da settimane, ma anche perrein vista dell’offensiva su vasta scala che stannondo gli ucraini. Pubblicata dal canale Telegram di Prigozhin, la lettera è ripresa anche dalla Tass. “Attualmente, le unità dellacontrollano circa il 70% di Bakhmut e continuano l’offensiva fino alla sua totale liberazione”, scrive Prigozhin. “Secondo le informazioni disponibili, a fine marzo, primi di aprile, il nemico ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmbasciataUSA : I mercenari del gruppo Wagner combattono per il Cremlino una guerra che i russi non vogliono combattere da soli. Gl… - RaiNews : Inviati su diversi fronti africani per destabilizzare e supportare dittatori con azioni mirate: la tesi sull'eserci… - stefanoangeli50 : Il capo del Gruppo Wagner teme una prossima offensiva ucraina - News24_it : Ucraina, Wagner chiede aiuto a Russia: 'Kiev prepara attacco' - vivereitalia : Ucraina, Wagner chiede aiuto a Russia: 'Kiev prepara attacco' -