(Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – L’esercito russo sta conducendo azioni offensive in cinque direzioni operative, principalmente nella regione di. Lo ha comunicato lo stato maggiore delle forze armate ucraine nel briefing mattutino di oggi, aggiungendo che “durante l’ultimo giorno, le nostre forze hanno respinto 69 attacchi nemici nelle direzioni specificate. Bakhmut rimane l’epicentro delle ostilità”. Secondo i dati dell’esercito di Kiev, le forze della Federazione Russa hanno effettuato attacchi in particolare su infrastrutture civili delledi. “Ci sono civili morti e feriti, alcune infrastrutture civili sono stati danneggiate”. PERDITE RUSSE – Secondo Kiev, laha perso nell’ultimo giorno 700 uomini, facendo salire a 165.610 le perdite fra le sue fila dal giorno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Roberto Armaroli, uno degli chef italiani più amati in Ucraina, ha tenuto aperto il suo ristorante a Odesa anche so… - NewsBattaglie : RT @Majakovsk73: 3\#ucraina Fronte di Bakhmut, zona sud, due variazioni alle mappe di ieri, cambiamenti minori. Wagner ha ripreso un pò di… - vivereitalia : Ucraina sotto attacco Russia, colpite regioni Donetsk e Zaporizhzhia - fisco24_info : Ucraina sotto attacco Russia, colpite regioni Donetsk e Zaporizhzhia: (Adnkronos) - Lo Stato maggiore delle forze a… - News24_it : Ucraina sotto attacco Russia, colpite regioni Donetsk e Zaporizhzhia -

... i rapporti di forza tra i due Paesi sono cambiati e l'invasione inha messo Putin nelle ...i due leader nella telefonata di fine 2022 - che ha contribuito a non far crollare la Russiail ...Tutto quello che dovete fare è cliccare sul pulsante qui. Le notizie di oggi dalle Capitali ... fondamentali per l'. Alcuni però continuano a esprimere dubbi sull'esclusione di fornitori ...CPI - La Corte penale internazionale chiede più soldi per perseguire i russi per i presunti crimini di guerra commessi in. La Cpi oggi riunisce a Londra i ministri della Giustizia di oltre 40 ...

Guerra Ucraina-Russia, ultime notizie Adnkronos

La guerra tra Russia e Ucraina ha messo in crisi il Consiglio Artico, sospeso dagli altri Stati. Mosca rafforza la partnership con la Cina ...(Adnkronos) - L'esercito russo sta conducendo azioni offensive in cinque direzioni operative, principalmente nella regione di Donetsk. Lo ha comunicato lo stato maggiore delle forze armate ucraine nel ...