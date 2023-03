Ucraina | risoluzione del Pd | ' Sì al sostegno dell' autodifesa ucraina ma più sforzi diplomatici'

(Di lunedì 20 marzo 2023)all'e al diritto di Kiev all', con la richiesta di intensificare l'impegno diplomatico'Europa per la pace. È, in base a quanto si apprende, il contenutoa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - magzinemag : Continuano i tentativi per la risoluzione del conflitto in Ucraina tra i leader russo e cinese. Durante l'incontro… - News24_it : Risoluzione Pd, sostegno ad Ucraina e a diritto autodifesa Kiev - 1987Mundi : @kobaGori1878 @supportingassad @gianfrus @spighissimo @salvatore_irato 13 maggio 1992: il Consiglio supremo dell'Uc… - 1987Mundi : @kobaGori1878 @supportingassad @gianfrus @spighissimo @salvatore_irato 2 agosto 1992: Risoluzione sullo svolgimento… -

...all'e al diritto di Kiev all'autodifesa, con la richiesta di intensificare l'impegno diplomatico dell'Europa per la pace. È, in base a quanto si apprende, il contenuto dellache ...Il Pd sostiene l'e, tra l'altro, nella nostrac'è una parte fondamentale nella quale chiederemo un impegno di tutti i Paesi europei affinché sostengano l'iniziativa della corte ......all'e al diritto di Kiev all'autodifesa, con la richiesta di intensificare l'impegno diplomatico dell'Europa per la pace. E', in base a quanto si apprende, il contenuto dellache ...

Guerra Russia-Ucraina: la risoluzione secondo Xi Jinping Tfnews

In corso al Cremlino un incontro informale faccia a faccia tra i presidenti russo Vladimir Putin e cinese Xi Jinping.parte della Corte penale internazionale. (ANSA). euronews pubblica le notizie d'ansa ma non interviene sui contenuti degli articoli messi in rete. Gli articoli sono disponibili su euronews.net per un ...