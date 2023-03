Ucraina, Putin a Xi: SIamo pronti al negoziato per la pace. Valuteremo il vostro piano (Di lunedì 20 marzo 2023) “Come sai, noi SIamo sempre pronti a negoziati”. Lo ha detto Vladimir Putin durante l’incontro informale oggi al Cremlino con Xi Jinping, durante i quali, ha aggiunto il presidente russo, “discuteremo tutte queste questioni, compresi i vostri suggerimenti”. Putin si è così riferito alle proposte avanzate dalla Cina per mettere fine alla “crisi acuita” in Ucraina. Un piano con cui il governo russo “ha familiarizzato”, ha concluso Putin. “Abbiamo studiato attentamente le vostre proposte per risolvere la crisi acuta in Ucraina – ha detto Putin secondo quanto riferito da Ria Novosti – SIamo sempre aperti al processo negoziale. Discuteremo sicuramente di tutte queste questioni, comprese le vostre iniziative, che rispettiamo ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 marzo 2023) “Come sai, noisemprea negoziati”. Lo ha detto Vladimirdurante l’incontro informale oggi al Cremlino con Xi Jinping, durante i quali, ha aggiunto il presidente russo, “discuteremo tutte queste questioni, compresi i vostri suggerimenti”.si è così riferito alle proposte avanzate dalla Cina per mettere fine alla “crisi acuita” in. Uncon cui il governo russo “ha familiarizzato”, ha concluso. “Abbiamo studiato attentamente le vostre proposte per risolvere la crisi acuta in– ha dettosecondo quanto riferito da Ria Novosti –sempre aperti al processo negoziale. Discuteremo sicuramente di tutte queste questioni, comprese le vostre iniziative, che rispettiamo ...

