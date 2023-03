Ucraina, Putin a Xi: “Ho letto il piano di pace, ne discuteremo”. Blinken: “Il mondo non si faccia ingannare dalla proposta cinese” (Di lunedì 20 marzo 2023) Il presidente cinese Xi e Vladimir Putin hanno già avviato i colloqui al Cremlino. Putin ha detto: "Abbiamo studiato attentamente le vostre proposte per risolvere la crisi acuta in Ucraina", ha detto Putin, facendo mostra di avere familiarità con il piano di pace della Cina sull'Ucraina. "Certo, avremo l'opportunità di discutere della questione. Sappiamo che procede dai principi di giustizia e rispetto delle disposizioni fondamentali del diritto internazionale, sicurezza indivisibile per tutti i paesi". Leggi su firenzepost (Di lunedì 20 marzo 2023) Il presidenteXi e Vladimirhanno già avviato i colloqui al Cremlino.ha detto: "Abbiamo studiato attentamente le vostre proposte per risolvere la crisi acuta in", ha detto, facendo mostra di avere familiarità con ildidella Cina sull'. "Certo, avremo l'opportunità di discutere della questione. Sappiamo che procede dai principi di giustizia e rispetto delle disposizioni fondamentali del diritto internazionale, sicurezza indivisibile per tutti i paesi".

