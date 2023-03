*Ucraina: Medvedev, 'possibile immaginare missile ipersonico contro tribunale dell'Aia'* (Di lunedì 20 marzo 2023) Mosca, 20 mar. (Adnkronos) - "I giudici della Corte penale internazionale si sono eccitati invano. Guarda, dicono, siamo coraggiosi, non abbiamo avuto paura di alzare una mano contro la più grande potenza nucleare. Ahimè, signori, tutti camminano sotto Dio e i razzi. È del tutto possibile immaginare l'uso mirato di un 'Onyx' ipersonico da una nave russa nel Mare del Nord contro il tribunale dell'Aia". Lo ha scritto su Telegram l'ex presidente russo Dmitry Medvedev, commentando la decisione della Cpi di voler processare Putin. "Non si può abbatterlo, ahimè - ha aggiunto Medvedev - Ma il tribunale è solo una miserabile organizzazione internazionale, non la popolazione di un paese ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Mosca, 20 mar. (Adnkronos) - "I giudicia Corte penale internazionale si sono eccitati invano. Guarda, dicono, siamo coraggiosi, non abbiamo avuto paura di alzare una manola più grande potenza nucleare. Ahimè, signori, tutti camminano sotto Dio e i razzi. È del tuttol'uso mirato di un 'Onyx'da una nave russa nel Mare del Nordil'Aia". Lo ha scritto su Telegram l'ex presidente russo Dmitry, commentando la decisionea Cpi di voler processare Putin. "Non si può abbatterlo, ahimè - ha aggiunto- Ma ilè solo una miserabile organizzazione internazionale, non la popolazione di un paese ...

