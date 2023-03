Ucraina: Kiev, ‘165.610 mila militari russi uccisi da inizio guerra' (Di lunedì 20 marzo 2023) Kiev, 20 mar. (Adnkronos) - La russia ha perso nell'ultimo giorno 700 uomini, facendo salire a 165.610 le perdite fra le sue fila dal giorno dell'attacco di Mosca all'Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 165.610 uomini, 3.537 carri armati, 6.869 mezzi corazzati, 2.577 sistemi d'artiglieria, 507 lanciarazzi multipli, 270 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 305 aerei, 290 elicotteri, 5.416 autoveicoli, 18 unità navali e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023), 20 mar. (Adnkronos) - Laa ha perso nell'ultimo giorno 700 uomini, facendo salire a 165.610 le perdite fra le sue fila dal giorno dell'attacco di Mosca all', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto deiucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 165.610 uomini, 3.537 carri armati, 6.869 mezzi corazzati, 2.577 sistemi d'artiglieria, 507 lanciarazzi multipli, 270 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 305 aerei, 290 elicotteri, 5.416 autoveicoli, 18 unità navali e ...

