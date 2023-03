Ucraina | Isw | ' Kiev ha buone possibilità per lanciare una controffensiva'

(Di lunedì 20 marzo 2023) Washington, 20 mar.(Adnkronos) - L'offensiva della Russia nel Donbass potrebbe avvicinarsi al suo apice e l'"hapossibilitò per riprendere l'iniziativa euna". Gli analisti dell'American Institute for the Study of War (ISW) sono giunti a questa conclusione. Secondo le loro stime, il ritmo delle operazioni offensive delle forze russe è rallentato nelle ultime settimane, e questo indica che l'offensiva di primavera della Russia nel Donbas potrebbe avvicinarsi al culmine. Nel frattempo, rileva il think thank Usa, le forze armate ucraine hanno probabilmente condotto un contrattacco locale a sud-ovest di Bakhmut, vicino all'insediamento di Ivanivske, allargando così il corridoio tra Bakhmut e altri territori controllati danella regione di Donetsk. Inoltre, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SLN_Magazine : Ucraina, Isw: 'Offensiva Wagner a Bakhmut agli sgoccioli'. Leggi l'articolo cliccando qui ?? - SLN_Magazine : Ucraina, Isw: 'Offensiva Wagner a Bakhmut agli sgoccioli'. Leggi l'articolo cliccando qui ?? - ilmondoeditutti : ?? Una mappa dettagliata della situazione a Bakhmut: quali aree sono controllate dalle Forze Armate dell'Ucraina e… - qnazionale : Ucraina, news in diretta. Isw: Wagner denuncia complotto di Mosca. 'Usati come tritacarne' - AlfonsoDeSalvo1 : RT @Gianl1974: 1/3 ISW: il ritmo delle operazioni russe in Ucraina è diminuito, le forze armate ucraine hanno la possibilità di riprendere… -

Anche se l'Istituto per lo studio della guerra (), nel suo aggiornamento quotidiano, sottolinea ...di sicurezza Patrushev avrebbe suggerito che - dopo la distruzione del Gruppo Wagner in- ...'Il rischio, ha sottolineato il think tank Institute for the Study of War (), è che Prigozhin e i suoi uomini, dopo un'eventuale battuta d'arresto in, dove sono attualmente impegnati, ...Xi Jinping in Russia dal 20 al 22 marzo.: 'Prigozhin denuncia complotto di Mosca. Putin usa i Wagner come tritacarne'. Slovacchia fornirà jet a Kiev, Mosca: 'Li ...

Ucraina: Isw, ‘Kiev ha buone possibilità per lanciare una controffensiva’ La Sicilia

L'esercito privato del "cuoco di Putin" Yevgeny Prigozhin nella seconda fase della guerra è diventato, insieme ai miliziani ...Il presidente cinese Xi Jinping sarà impegnato in un viaggio in Russia dal 20 al 22 marzo prossimi. Per il ministero degli Esteri cinese la visita “è per la pace” in Ucraina. Per il Cremlino la presen ...