**Ucraina: in risoluzione Pd sostegno a diritto autodifesa Kiev, Conte 'sfida' dem** (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Si muove a macchia di leopardo il nuovo dialogo tra le opposizioni innescato dalla segretaria del Pd, Elly Schlein. Tutti uniti sulla richiesta di chiarezza sulla dinamica della strage di Cutro: domani alla Camera ci sarà una conferenza stampa congiunta di Pd, M5S, Azione-Iv, Sinistra-Verdi e Più Europa. Alla ricerca di una sintesi sul salario minimo sul quale il Pd spinge per trovare una posizione unitaria a partire dai lavori in commissione. "Abbiamo votato anche le mozioni delle altre forze di opposizioni, seppur ci sono dei piccoli distinguo -dice Andrea Orlando- ci interessa far emergere il fatto che vogliamo lavorare per una proposta unitaria. Mi auguro che gli altri facciano lo stesso", così "la famosa quadra si trova''. Restano invece le distanze sull'Ucraina. E Giuseppe Conte 'sfida' i nuovi vertici Pd ad assumere ...

