Ucraina, Gomez a La7: "Usa oggi ha detto no al cessate il fuoco perché non sopporta che la Cina sia un player internazionale"

"I soldati ucraini addestrati in Italia per sparare missili franco-italiani? Abbiamo sempre meno possibilità di presentarci come mediatori sulla scena del conflitto. Siamo cioè una parte del conflitto, seppure minore: stiamo tentando di difendere gli ucraini, e facciamo bene, ma stiamo anche tentando anche di vincere il conflitto. Ma siamo sicuri che Putin si lascerà davvero sconfiggere senza usare le armi nuclerari tattiche? La Cia a riguardo non è affatto sicura. Non sappiamo che accadrà, viaggiamo nell'ignoto". Così, a Tagadà (La7), Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano.it e Fq Millennium, commenta la presenza di soldati ucraini nella caserma Santa Barbara di Sabaudia (Latina) per l'addestramento all'uso del sistema missilistico terra-aria Samp-T. Gomez aggiunge: "La domanda è sempre la stessa che si fa anche il capo della Cia: se Putin ..."

