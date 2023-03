Ucraina: Gb, 'forze russe guadagnano terreno presso Avdiivka' (Di lunedì 20 marzo 2023) Londra, 20 mar. (Adnkronos) - "Nelle ultime tre settimane, le forze russe hanno ottenuto successi intorno alla città Ucraina di Avdiivka, nel Donbass, immediatamente a nord della città di Donetsk". Lo ha scritto su Twitter l'intelligence britannica, sottolineando che "l'operazione russa è stata in gran parte condotta dal 1° corpo d'armata della Repubblica popolare di Donetsk, militari locali che conoscono bene il terreno. Avdiivka è in prima linea nel conflitto del Donbass dal 2014 ed è ora in gran parte distrutta". "È probabile che l'area intorno ad Avdiivka sia considerato un terreno chiave particolarmente difendibile man mano che la battaglia procede - aggiunge il ministero della Difesa di Londra - Tatticamente, la situazione è simile a quella di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Londra, 20 mar. (Adnkronos) - "Nelle ultime tre settimane, lehanno ottenuto successi intorno alla cittàdi, nel Donbass, immediatamente a nord della città di Donetsk". Lo ha scritto su Twitter l'intelligence britannica, sottolineando che "l'operazione russa è stata in gran parte condotta dal 1° corpo d'armata della Repubblica popolare di Donetsk, militari locali che conoscono bene ilè in prima linea nel conflitto del Donbass dal 2014 ed è ora in gran parte distrutta". "È probabile che l'area intorno adsia considerato unchiave particolarmente difendibile man mano che la battaglia procede - aggiunge il ministero della Difesa di Londra - Tatticamente, la situazione è simile a quella di ...

