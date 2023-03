Ucraina: Fratoianni, 'militari addestrati in Italia? Non dovevamo arrivare questo punto' (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Soldati ucraini che si addestrano in Italia? Una volta che il governo Italiano fornisce tecnologie belliche avanzate, non mi stupisco che poi i militari di Kiev arrivino in Italia ad addestrarsi. Il problema è che a questo punto non ci dovevamo arrivare". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra, in merito all'inchiesta pubblicata nei giorni scorsi dal Fatto Quotidiano. "Questa vicenda dimostra - prosegue il leader di SI - come la strada dell'escalation militare si autolimenti. Da parte dell'Italia c'è un coinvolgimento di fatto nel conflitto. Mi sembra evidente - conclude ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Soldati ucraini che si addestrano in? Una volta che il governono fornisce tecnologie belliche avanzate, non mi stupisco che poi idi Kiev arrivino inad addestrarsi. Il problema è che anon ci". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistrana Nicola, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra, in merito all'inchiesta pubblicata nei giorni scorsi dal Fatto Quotidiano. "Questa vicenda dimostra - prosegue il leader di SI - come la strada dell'escalation militare si autolimenti. Da parte dell'c'è un coinvolgimento di fatto nel conflitto. Mi sembra evidente - conclude ...

