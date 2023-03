Ucraina: esercito Kiev, 'respinti 69 attacchi nelle ultime 24 ore' (Di lunedì 20 marzo 2023) Kiev, 20 mar. (Adnkronos) - L'esercito russo sta conducendo azioni offensive in cinque direzioni operative, principalmente nella regione di Donetsk. Lo ha comunicato lo stato maggiore delle forze armate ucraine nel briefing mattutino di oggi, aggiungendo che "durante l'ultimo giorno, le nostre forze hanno respinto 69 attacchi nemici nelle direzioni specificate. Bakhmut rimane l'epicentro delle ostilità". Secondo i dati dell'esrcito di Kiev, le forze della Federazione Russa hanno effettuato 13 attacchi aerei e 56 da sistemi di missili a salve, in particolare su infrastrutture civili delle regioni di Donetsk e Zaporizhzhia. "Ci sono civili morti e feriti, alcune infrastrutture civili sono stati danneggiati". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023), 20 mar. (Adnkronos) - L'russo sta conducendo azioni offensive in cinque direzioni operative, principalmente nella regione di Donetsk. Lo ha comunicato lo stato maggiore delle forze armate ucraine nel briefing mattutino di oggi, aggiungendo che "durante l'ultimo giorno, le nostre forze hanno respinto 69nemicidirezioni specificate. Bakhmut rimane l'epicentro delle ostilità". Secondo i dati dell'esrcito di, le forze della Federazione Russa hanno effettuato 13aerei e 56 da sistemi di missili a salve, in particolare su infrastrutture civili delle regioni di Donetsk e Zaporizhzhia. "Ci sono civili morti e feriti, alcune infrastrutture civili sono stati danneggiati".

