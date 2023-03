Ucraina: Conte, 'totalmente immersi in guerra senza che Governo e Ue cerchino negoziato' (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - “L'addestramento militare dei soldati ucraini in Italia conferma un'ulteriore escalation militare del conflitto e la partecipazione sempre più attiva del nostro Paese. Ci è stato raccontato che avremmo messo in ginocchio la Russia con le sanzioni, poi che il sostegno militare ci avrebbe spianato una risolutiva vittoria. La verità è che passo dopo passo, armamenti su armamenti, ci stiamo ritrovando totalmente immersi in questa guerra senza che il nostro Governo e l'Europa tentino una strategia alternativa per percorrere una via negoziale e arrivare a una soluzione di pace. Bisogna concentrare tutti gli sforzi sul piano diplomatico perché stiamo rischiando di ritrovarci in una terza guerra mondiale”. Lo dice Giuseppe Conte, presidente del ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - “L'addestramento militare dei soldati ucraini in Italia conferma un'ulteriore escalation militare del conflitto e la partecipazione sempre più attiva del nostro Paese. Ci è stato raccontato che avremmo messo in ginocchio la Russia con le sanzioni, poi che il sostegno militare ci avrebbe spianato una risolutiva vittoria. La verità è che passo dopo passo, armamenti su armamenti, ci stiamo ritrovandoin questache il nostroe l'Europa tentino una strategia alternativa per percorrere una via negoziale e arrivare a una soluzione di pace. Bisogna concentrare tutti gli sforzi sul piano diplomatico perché stiamo rischiando di ritrovarci in una terzamondiale”. Lo dice Giuseppe, presidente del ...

