Ucraina: Cina, 'Cpi adotti posizione giusta su Putin' (2) (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il governo cinese ha contestato il mandato d'arresto emesso venerdì dalla Corte penale internazionale contro il presidente della Russia, Vladimir Putin, e ha esortato il tribunale dell'Aia a "evitare la politicizzazione e i doppi standard" nel perseguimento dei crimini. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, ha sottolineato che la corte deve avere una posizione "obiettiva e imparziale", sebbene il colosso asiatico, come la Russia o gli Stati Uniti, non rientri nello Statuto di Roma e, quindi, non fa parte della Cpi. Wang ha chiesto inoltre di "rispettare l'immunità dei capi di stato", come riporta la Bbc. Il tribunale ritiene Putin responsabile della deportazione forzata di bambini ucraini, anche se la concreta possibilità che venga arrestato è remota. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il governo cinese ha contestato il mandato d'arresto emesso venerdì dalla Corte penale internazionale contro il presidente della Russia, Vladimir, e ha esortato il tribunale dell'Aia a "evitare la politicizzazione e i doppi standard" nel perseguimento dei crimini. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, ha sottolineato che la corte deve avere una"obiettiva e imparziale", sebbene il colosso asiatico, come la Russia o gli Stati Uniti, non rientri nello Statuto di Roma e, quindi, non fa parte della Cpi. Wang ha chiesto inoltre di "rispettare l'immunità dei capi di stato", come riporta la Bbc. Il tribunale ritieneresponsabile della deportazione forzata di bambini ucraini, anche se la concreta possibilità che venga arrestato è remota.

