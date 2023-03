Ucraina, Borrell: “L’obiettivo è dare rapidamente munizioni a Kiev” (Di lunedì 20 marzo 2023) L’obiettivo ora è dare “rapidamente” altro munizioni che servono all’Ucraina per continuare a difendersi, senza entrare in una battaglia di “competenze ed ego”. È quanto ha detto arrivando, al consiglio Esteri-Difesa, l’alto rappresentante della politica estera dell’Ue, Josep Borrell. Borrell: “Spero che si finalizzi l’accordo perché altrimenti ci saranno difficoltà nel continuare a dare armi all’Ucraina” “Spero che nel pomeriggio si finalizzi l’accordo perché altrimenti ci saranno difficoltà nel continuare a dare armi all’Ucraina”, ha detto ancora Borrell precisando che non vede problemi nell’intenzione della Germania di essere capofila per un consorzio di Stati sulla donazione delle ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 20 marzo 2023)ora è” altroche servono all’per continuare a difendersi, senza entrare in una battaglia di “competenze ed ego”. È quanto ha detto arrivando, al consiglio Esteri-Difesa, l’alto rappresentante della politica estera dell’Ue, Josep: “Spero che si finalizzi l’accordo perché altrimenti ci saranno difficoltà nel continuare aarmi all’” “Spero che nel pomeriggio si finalizzi l’accordo perché altrimenti ci saranno difficoltà nel continuare aarmi all’”, ha detto ancoraprecisando che non vede problemi nell’intenzione della Germania di essere capofila per un consorzio di Stati sulla donazione delle ...

