Ucraina | Boccia | ' incontro Xi-Putin? Vediamo | sperare in ogni azione per pace'

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Qualsiasi proposta venga fuori che possa consentire alla guerra di terminare rispettando il popolo ucraino, sarà benvenuta. ogni azione che si fa in direzione della pace è un'azione sulla quale sperare". Così Francesco Boccia a Radio Immagina sull'incontro tra Xi e Putin. "Vediamo cosa emergerà e dopo l'Europa faccia l'Europa".

