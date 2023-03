Ucraina, Blinken: "Non lasciarsi ingannare dalle proposte Russia - Cina" (Di lunedì 20 marzo 2023) "Il mondo non deve essere ingannato da alcuna mossa tattica della Russia sostenuta dalla Cina". Lo ha detto in una conferenza stampa a Washington il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 marzo 2023) "Il mondo non deve essere ingannato da alcuna mossa tattica dellasostenuta dalla". Lo ha detto in una conferenza stampa a Washington il segretario di Stato americano, Antony, ...

