Ubs ‘costretta’ a comprare Credit Suisse | salvati gli azionisti sauditi e qatarioti | 10mila lavoratori a casa

(Di lunedì 20 marzo 2023) Il salvataggio di, il colosso bancario svizzero sull’orlo del fallimento, spaventa i mercati finanziari europei e mondiali, invece di rassicurarli. Eppure, con un’operazione rapidissima architettata dalla Banca centrale svizzera, la Ubs ha rilevato la sua concorrente per 3 miliardi di franchi (3,35 miliardi di dollari). Perl’intesa segna la fine di 167 anni di storia. E spazza via 16 miliardi di franchi svizzeri di bond AT1, che sono stati “completamente svalutati“. L’amministratore delegato di Ubs, Ralph Hamers, sarà alla guida della banca che nascerà dalle nozze frae Ubs. L’operazione di fusione avverrà senza l’approvazione deglidi Ubs. La sede della banca svizzera...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... luciodigaetano : @marcinkuz Dici che Ubs è stata costretta? - dariosh81 : @borghi_claudio Ubs è stata costretta a prendersi quel pozzo di debiti di CS,2 miliardi per l'acquisizione,100milia… - newsdiborsa : $UBS chiede al governo svizzero backstop nel caso in cui sia costretta a fondersi con Credit Suisse $CS. Così face… - MichaelEspir : RT @MCYC1975: Qualcuno sicuramente ricorderà che nel 2008 la situazione di UBS era ben più grave del #CreditSuisse La Banca Nazionale Svizz… - MCYC1975 : Qualcuno sicuramente ricorderà che nel 2008 la situazione di UBS era ben più grave del #CreditSuisse La Banca Nazio… -

...per evitare che la decisione di acquisizione sia sottoposta al voto degli azionisti dicol ... da scandali che hanno messo in discussione la sua reputazione e da cause legali che l'hannoa ...... responsabile della gestione patrimoniale, che poi era passato ad. Una vicenda che poi è finita ... Nel corso del mese di marzo 2021 la banca è inoltrea liquidare quattro fondi gestiti ...... ha trascinato tutti i mercati europei, e allertato la Bce che si è trovataa chiedere le ... Si tratta di un livello pari a diciotto volte quello die nove volte quello di Deutsche Bank. L'...