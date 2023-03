Ubs acquista Credit Suisse, mentre l’Europa pensa a un paracadute (Di lunedì 20 marzo 2023) Dopo un weekend frenetico, alla fine si è trovata l’intesa. Ubs acquista la rivale Credit Suisse per oltre 3 miliardi di franchi svizzeri in azioni, in uno storico accordo per cercare di disinnescare la crisi in atto nel sistema bancario. Banca centrale e governo hanno fornito il concreto supporto all’operazione, fornendo 100 miliardi di liquidità a Ubs nel caso fosse necessario attutire l’impatto dell’acquisizione e garantendo alla stessa 9 miliardi di potenziali perdite. Inoltre il governo ha modificato le leggi in vigore per permettere a Ubs di concludere l’operazione subito, senza aspettare sei settimane per avere l’approvazione degli azionisti. L’amministratore delegato di Ubs, Ralph Hamers, sarà alla guida della banca che nascerà dalle nozze con Credit Suisse. Colm Kelleher, che sarà il ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 20 marzo 2023) Dopo un weekend frenetico, alla fine si è trovata l’intesa. Ubsla rivaleper oltre 3 miliardi di franchi svizzeri in azioni, in uno storico accordo per cercare di disinnescare la crisi in atto nel sistema bancario. Banca centrale e governo hanno fornito il concreto supporto all’operazione, fornendo 100 miliardi di liquidità a Ubs nel caso fosse necessario attutire l’impatto dell’acquisizione e garantendo alla stessa 9 miliardi di potenziali perdite. Inoltre il governo ha modificato le leggi in vigore per permettere a Ubs di concludere l’operazione subito, senza aspettare sei settimane per avere l’approvazione degli azionisti. L’amministratore delegato di Ubs, Ralph Hamers, sarà alla guida della banca che nascerà dalle nozze con. Colm Kelleher, che sarà il ...

