Ubs acquisisce Credit Suisse col sostegno del governo svizzero

(Di lunedì 20 marzo 2023) Ubs ha acquisito, banca che negli ultimi giorni ha subito un pesantissimo tracollo in Borsa, generando panico sui mercati e fuga dei correntisti. Per correre ai ripari la banca centrale ...

L'acquisizione di Credit Suisse costerà a3 miliardi di franchi svizzeri. La fusione delle attività genererà un tasso annuo di riduzione dei costi di oltre 8 miliardi di dollari entro il 2027. L'...Leggi anchel'eterna rivale per 3 miliardi. Evitato il crac di Credit Suisse Secondo il ministero delle finanze elvetico il suo fallimento 'avrebbe avuto conseguenze irreparabili', non ...Con l'acquisizione di Credit Suisse da parte di, aggiunge, e' stata trovata una soluzione per assicurare la stabilita' finanziaria e tutelare l'economia svizzera. A confermare l'operazione, ...

Il salvataggio di Credit Suisse con l'acquisizione da parte di Ubs per 3 miliardi di franchi non frena le preoccupazioni delle Borse europee ...