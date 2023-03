Twitter | da oggi addio all’autenticazione a due fattori tramite SMS I profili non paganti rischiano di essere meno sicuri

(Di lunedì 20 marzo 2023) Come da tabella di marcia,20 marzo 2023, l’autenticazione a dueSMS didiventa un’esclusiva per gli utenti abbonati. Gli utenti nondovranno modificare il metodo all’interno delle impostazioni, odi trovarsi scoperti....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : Oggi è proprio un buon giorno ???? - marattin : Mi hanno chiesto se preferisco la politica economica di Landini o quella della Meloni. Ho dato l’unica risposta pos… - putino : Il Fatto Quotidiano di oggi afferma inorridito che ci sono “decine di soldati ucraini in Italia” ad addestrarsi “a… - aale99c : RT @intaysarms: taylor si è esibita con 44 canzoni facendo così durare il concerto 3 ore e oggi replicherà lo stesso lei ha proprio detto I… - sellyp : RT @juventusfc: Oggi è proprio un buon giorno ???? -

... lo ha dichiarato suil segretario del Consiglio di sicurezza ucraino Oleksiy Danilov poco ... 20 mar 09:54 Garante Infanzia Mosca: nessun bimbo separato dai genitori 'Ad, 380 orfani ...Bologna, 20 marzo 2023 " Il maltempo aspettando la primavera . Il giorno dell' equinozio ,20 marzo, porta condizioni meteo instabili e una perturbazione in transito che riguarda in ......Bologna, 20 marzo 2023 " Ecco i principali lavori stradali in partenza a Bologna da, lunedì 20 marzo . "In caso di maltempo " spiega il Comune - alcuni dei cantieri potrebbero ......

La Juventus su "Twitter": "Oggi è proprio un buon giorno" Tutto Juve

La 2FA via SMS a pagamento annunciata da Twitter entra in vigore da oggi. Scopri le alternative gratuite e come abilitarle ...Elon Musk, amministratore delegato di Twitter, ha svelato che dal 31 marzo il social aprirà parte del suo codice agli sviluppatori ...