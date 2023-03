Tuttosport – ecco la reazione agli insulti (Di lunedì 20 marzo 2023) 2023-03-20 17:23:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS: Antonino Cannavacciuolo, chef pluristellato e giudice di MasterChef Italia, è stato tra gli spettatori del match Torino-Napoli che si è disputato domenica 19 marzo. Una partita che ha registrato il successo degli azzurri di Spalletti, ma durante la quale c’è stata una nota stonata: sono arrivati degli insulti pesanti all’indirizzo del celebre cuoco e personaggio televisivo. Antonino Cannavacciuolo insultato allo stadio Alcuni spettatori del pubblico presenti allo stadio hanno preso di mira Cannavacciuolo che si trovava in tribuna insieme ai suoi familiari. “Ciccione” e altri pesanti apprezzamenti sono stati urlati contro lo Chef, reo di essere notoriamente tifoso del Napoli, quindi rappresentarlo allo stadio in trasferta. Una scena per niente edificante, frutto probabilmente dalla frustrazione in ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 20 marzo 2023) 2023-03-20 17:23:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS: Antonino Cannavacciuolo, chef pluristellato e giudice di MasterChef Italia, è stato tra gli spettatori del match Torino-Napoli che si è disputato domenica 19 marzo. Una partita che ha registrato il successo degli azzurri di Spalletti, ma durante la quale c’è stata una nota stonata: sono arrivati deglipesanti all’indirizzo del celebre cuoco e personaggio televisivo. Antonino Cannavacciuolo insultato allo stadio Alcuni spettatori del pubblico presenti allo stadio hanno preso di mira Cannavacciuolo che si trovava in tribuna insieme ai suoi familiari. “Ciccione” e altri pesanti apprezzamenti sono stati urlati contro lo Chef, reo di essere notoriamente tifoso del Napoli, quindi rappresentarlo allo stadio in trasferta. Una scena per niente edificante, frutto probabilmente dalla frustrazione in ...

