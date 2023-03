Tutto pronto per il Gladiatore 2: il primo ciak in estate a Malta. Tra i protagonisti Denzel Washington (Di lunedì 20 marzo 2023) Dopo quasi 16 anni dal crime drama American Gangster, Denzel Washington e Ridley Scott sono pronti a tornare insieme nel Gladiatore 2, sequel della pellicola cult, vincitrice di 5 premi Oscar tra cui quello come miglior film. Secondo quanto riporta Deadline, l’attore è alle prese con le trattative finali per recitare nel film nel ruolo di antagonista accanto al già confermato, Paul Mescal. Per Denzel Washington un ruolo da cattivo Quando l’offerta fu presentata per la prima volta al due volte premio Oscar da Ridley Scott, dal presidente e Ceo della Paramount Pictures Brian Robbins e dai co-presidenti Daria Cercek e Michael Ireland, non si sapeva se l’attore avrebbe accettato. Secondo quanto si apprende, solo dopo aver letto la sceneggiatura, Denzel Washington sarebbe ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 marzo 2023) Dopo quasi 16 anni dal crime drama American Gangster,e Ridley Scott sono pronti a tornare insieme nel2, sequel della pellicola cult, vincitrice di 5 premi Oscar tra cui quello come miglior film. Secondo quanto riporta Deadline, l’attore è alle prese con le trattative finali per recitare nel film nel ruolo di antagonista accanto al già confermato, Paul Mescal. Perun ruolo da cattivo Quando l’offerta fu presentata per la prima volta al due volte premio Oscar da Ridley Scott, dal presidente e Ceo della Paramount Pictures Brian Robbins e dai co-presidenti Daria Cercek e Michael Ireland, non si sapeva se l’attore avrebbe accettato. Secondo quanto si apprende, solo dopo aver letto la sceneggiatura,sarebbe ...

