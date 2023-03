Tutte le tappe che porteranno alla fine degli abbonamenti a riviste e giornali su Kindle (Di lunedì 20 marzo 2023) L’annuncio è stato improvviso, soprattutto per il tempismo con cui è stata pubblicata la nota sul sito ufficiale. A partire dallo scorso 9 marzo – stesso giorno in cui è stata comunicata la decisione – non è più possibile sottoscrivere abbonamenti a quotidiani o riviste attraverso Amazon Newsstand, l’edicola di Amazon che consente agli iscritti di leggere i propri magazine e giornali preferiti attraverso il supporto Kindle. Dunque, senza alcun preavviso, da quella data non è più concesso agli utenti di procedere con la sottoscrizione di un accordo per la lettura di tutto ciò sul dispositivo nato per consentire ai possessori di comprare e leggere libri in formato elettronico (gli e-book) e poi evolutosi anche in strumento per leggere di tutto. E lo scorso 9 marzo è stata la prima tappa di uno spegnimento progressivo che ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 20 marzo 2023) L’annuncio è stato improvviso, soprattutto per il tempismo con cui è stata pubblicata la nota sul sito ufficiale. A partire dallo scorso 9 marzo – stesso giorno in cui è stata comunicata la decisione – non è più possibile sottoscriverea quotidiani oattraverso Amazon Newsstand, l’edicola di Amazon che consente agli iscritti di leggere i propri magazine epreferiti attraverso il supporto. Dunque, senza alcun preavviso, da quella data non è più concesso agli utenti di procedere con la sottoscrizione di un accordo per la lettura di tutto ciò sul dispositivo nato per consentire ai possessori di comprare e leggere libri in formato elettronico (gli e-book) e poi evolutosi anche in strumento per leggere di tutto. E lo scorso 9 marzo è stata la prima tappa di uno spegnimento progressivo che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Coral630DK : @Arypigliate La ringrazio per aver raccontato e condiviso la sua storia in questo modo. Quando sono diventato padre… - N_LC_PA : RT @bdsitalia: I palestinesi ci chiedono di protestare lungo il percorso del @giroditalia (e @LeTour de France) per la partecipazione *su i… - Marilena_196 : @BluKalpIstanbul @amandasneck Secondo me tu ti fai tutte le tappe del puttantour. Confessa ?? Se mi fregasse di Can… - emaloveswwine : @casiftangeles Lui si sta facendo tutte le tappe nella speranza di rivederti, no certezze ma no dubbi - CsmGrzn : Quasi a 7 anni dal referendum, gli ultimi incontri tra Sunak e von der Leyen hanno dato una svolta decisa alla Brex… -