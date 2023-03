Turismo, la proposta del ministro Santanchè: “Puntare sulla destagionalizzazione dei borghi per incentivare il turismo.” (Di lunedì 20 marzo 2023) Daniela Santanchè ministro del turismo destagionalizzazione borghi turistici per incentivare il settore: questo è il nuovo obbiettivo del ministro Santanchè incentrato maggiormente sugli eventi culturali, le manifestazioni sportive e sulle sagre. Destagionalizzare: il punto cardine della proposta Daniela Santanchè ministro del turismo destagionalizzazione borghi turistici; insieme ai ministri della sovranità alimentare Lollobrigida e quello della ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Danieladelturistici peril settore: questo è il nuovo obbiettivo delincentrato maggiormente sugli eventi culturali, le manifestazioni sportive e sulle sagre. Destagionalizzare: il punto cardine dellaDanieladelturistici; insieme ai ministri della sovranità alimentare Lollobrigida e quello della ... TAG24.

