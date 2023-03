Turchia, Von der Leyen: da Ue 1 miliardo euro per ricostruzione (Di lunedì 20 marzo 2023) "La Commissione europea sosterrà la Turchia con un miliardo di euro per la ricostruzione" dopo il sisma del 6 febbraio scorso che ha causato oltre 50.000 morti. Lo ha annunciato la presidente della ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 marzo 2023) "La Commissionepea sosterrà lacon undiper la" dopo il sisma del 6 febbraio scorso che ha causato oltre 50.000 morti. Lo ha annunciato la presidente della ...

