Turchia, il presidente Erdogan dà il via libera all’adesione della Finlandia alla Nato (Di lunedì 20 marzo 2023) Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dato il via libera all’ingresso della Finlandia nella Nato, presentando al parlamento turco la ratifica della domanda di adesione della Finlandia, decisione subito accolta con favore dall’Alleanza atlantica. «Abbiamo deciso di avviare il processo di adesione della Finlandia alla Nato nel nostro parlamento», ha detto Erdogan dopo un incontro ad Ankara con il presidente finlandese Sauli Niinistö. L’annuncio del presidente turco apre ulteriormente la strada all’ingresso del Paese nordico nell’Alleanza, con 28 dei 30 Stati membri che ne hanno già approvato la candidatura. ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 marzo 2023) Ilturco Recep Tayyipha dato il viaall’ingressonella, presentando al parlamento turco la ratificadomanda di adesione, decisione subito accolta con favore dall’Alleanza atlantica. «Abbiamo deciso di avviare il processo di adesionenel nostro parlamento», ha dettodopo un incontro ad Ankara con ilfinlandese Sauli Niinistö. L’annuncio delturco apre ulteriormente la strada all’ingresso del Paese nordico nell’Alleanza, con 28 dei 30 Stati membri che ne hanno già approvato la candidatura. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : ULTIM'ORA: Finlandia, prossimo 31° paese membro della #Nato. Il pres. turco #Erdogan annuncia che la #Turchia onore… - SecolodItalia1 : Turchia, il presidente Erdogan dà il via libera all’adesione della Finlandia alla Nato - MARCOTOMBESI2 : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione Mevlut Cavusoglu, ministro degli Esteri della #Turchia: in preparazione un incontro tr… - _sa7ara : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione Mevlut Cavusoglu, ministro degli Esteri della #Turchia: in preparazione un incontro tr… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione Mevlut Cavusoglu, ministro degli Esteri della #Turchia: in preparazione un inc… -