Tumore al seno | possibile ridurre chemioterapia con stessa efficacia

(Di lunedì 20 marzo 2023) La terapia adiuvante per le pazienti con undel"HER2-positivo" può essere ridotta di intensità, ottenendo, anche nel lungo termine,e minore tossicità: lo conferma una ricerca appena pubblicata sulla rivista Lancet Oncology, corredata da un editoriale del Prof. Giuseppe Curigliano, Direttore della Divisione Nuovi farmaci per Terapie Innovative dell'Istituto Europeo di Oncologia e Professore di Oncologia Medica 'Statale di Milano. I tumori HER2-positivi rappresentano il 15% di tutti i nuovi casi di carcinoma mammario e si caratterizzano per la sovra espressione della proteina HER2, che li rende biologicamente aggressivi e resistenti ad alcuni farmaci anticancro. Proprio in virtù della sovra espressione di HER2, però, questi tumori rispondono all'anticorpo monoclonale Trastuzumab, che viene ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RobertoBurioni : Una volta il tumore al seno era 'un male incurabile'. Oggi è invece curabilissimo, molte donne guariscono e molte i… - chetempochefa : Questa sera a #CTCF da @fabfazio su @RaiTre per lo spazio scienza e salute avremo @RobertoBurioni e @Sandra_Misale,… - smilypapiking : RT @liberioltre: - I computer quantistici possano violare i migliori sistemi di cifratura in uso? - carlaluglio69 : RT @Fondaz_Veronesi: Se dallo studio della dott.ssa Gisella Figlioli emergerà che alcune mutazioni determinano una ridotta sopravvivenza al… - Fondaz_Veronesi : Se dallo studio della dott.ssa Gisella Figlioli emergerà che alcune mutazioni determinano una ridotta sopravvivenza… -

... nata nel 2020 ed attiva su tutto il territorio nazionale, con lo scopo di assistere ed aggregare donne operate dialdurante il percorso di terapia oncologica, Il sit - in 'La ...Solo pochi giorni fa la sezione locale aveva lanciato l'allarme relativo ai tumori ale le pessime previsioni per l'anno in corso parlando di un 'big killer' che ha spinto l'...screening sul...Dopo l'incontro organizzato a Perugia lo scorso ottobre, mese interamente dedicato alle campagne di sensibilizzazione ed educazione sulal, e il 24 febbraio a San Feliciano(Magione), l'...

Tumori al seno, incontro/lezione di prevenzione oncologica a Mogliano per tutte le donne ilgazzettino.it

Tra le tantissime domande arrivate da un platea caldissima, immancabile la richiesta di un aggiornamento sullo stato di salute di Shannen Doherty, a cui era stato diagnosticato un tumore al seno nel ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...