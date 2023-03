Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Quanto è probabile che Trump sia incriminato la settimana prossima? A quanto pare la probabilità è piuttosto elevat… - veratto_A : RT @VinzDeCarlo1: Il procuratore distrettuale di NYC, Alvin Bragg (colui che ha incriminato Trump), ha ricevuto 1 milione di dollari da Sor… - fracaruc : RT @VinzDeCarlo1: Il procuratore distrettuale di NYC, Alvin Bragg (colui che ha incriminato Trump), ha ricevuto 1 milione di dollari da Sor… - Soutine17 : RT @putino: DeSantis si è espresso su Trump: 'Non intendiamo essere coinvolti in questo… circo fabbricato' da un procuratore distrettuale p… - News24_it : Trump, procuratore Ny interferisce nelle presidenziali -

Per questi fatti, che potrebbero effettivamente spingere l'ufficio deldistrettuale di New York a incriminare a stretto giro, che diventerebbe il primo ex presidente degli Stati ..."E' ildistrettuale di Manhattan che sta violando la legge utilizzando la testimonianza falsa e ... lo scrive Donaldsul suo social Truth. . 20 marzo 2023attacca ancora una volta ildistrettuale di Manhattan Alvin Bragg , che potrebbe incriminarlo dando credito alla testimonianza di Cohen:"Interferisce nelle elezioni presidenziali e ...

Trump, procuratore Ny interferisce nelle presidenziali Agenzia ANSA

Donald Trump di nuovo nel mirino della giustizia. La procura di Atlanta, in Georgia, sta valutando di contestare all’ex presidente americano i reati di estorsione e cospirazione per i suoi sforzi di ...Pagina inizialePoliticacreatura: 20/03/2023, 15:35da: Sandra Catt e Danielle Dillmanè divisoDonald Trump non crede più al suo arresto. Tuttavia, i suoi ...