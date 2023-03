Trovato il sostituto di Paredes? Per la Juve sarebbe un colpaccio (Di lunedì 20 marzo 2023) Leandro Paredes non è riuscito a disputare la stagione che ci saremmo aspettati e ora la dirigenza sta cercando delle alternative di livello. Finirà senza dubbio al termine della stagione il rapporto non proprio idilliaco tra la Juventus e Leandro Paredes, con le parti che purtroppo si sono allontanate. L’argentino aveva tutte le carte in regola per diventare il regista di riferimento della squadra, ma ora è la terza scelta in quel ruolo. Non soltanto Locatelli è diventato il titolare nel ruolo, ma ora è stato scalzato anche dal giovane Barrenechea. A fine anno dunque non ci sarà ovviamente il riscatto dal Paris Saint Germain e ora i bianconeri si guardano già attorno. Leandro Paredes (Fonte: LaPresse)Proprio l’affare che ha portato Locatelli alla Juventus potrebbe ancora una volta aiutare a ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 20 marzo 2023) Leandronon è riuscito a disputare la stagione che ci saremmo aspettati e ora la dirigenza sta cercando delle alternative di livello. Finirà senza dubbio al termine della stagione il rapporto non proprio idilliaco tra lantus e Leandro, con le parti che purtroppo si sono allontanate. L’argentino aveva tutte le carte in regola per diventare il regista di riferimento della squadra, ma ora è la terza scelta in quel ruolo. Non soltanto Locatelli è diventato il titolare nel ruolo, ma ora è stato scalzato anche dal giovane Barrenechea. A fine anno dunque non ci sarà ovviamente il riscatto dal Paris Saint Germain e ora i bianconeri si guardano già attorno. Leandro(Fonte: LaPresse)Proprio l’affare che ha portato Locatelli allantus potrebbe ancora una volta aiutare a ...

