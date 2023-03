Trovato con hashish, marijuana e cocaina, arrestato pusher 26enne (Di lunedì 20 marzo 2023) Trovato con hashish, marijuana e cocaina. I militari hanno notato l’uomo in via Marco Aurelio mentre cedeva una dose di droga ad un “cliente” Trovato con hashish, marijuana e cocaina, 26enne finito nei guai. Un blitz anti-droga dei Carabinieri della Compagnia di Bagnoli ha permesso di arrestare un 26enne, già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno notato l’uomo in via Marco Aurelio, nel quartiere Soccavo, mentre cedeva una dose di hashish ad un “cliente”. Fermato, è stato perquisito e nelle sue tacche sono stati rinvenuti e sequestrati altri 61 grammi della stessa sostanza, poco più di 5 grammi di cocaina e 25 grammi di marijuana. La droga era già ... Leggi su puntomagazine (Di lunedì 20 marzo 2023)con. I militari hanno notato l’uomo in via Marco Aurelio mentre cedeva una dose di droga ad un “cliente”confinito nei guai. Un blitz anti-droga dei Carabinieri della Compagnia di Bagnoli ha permesso di arrestare un, già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno notato l’uomo in via Marco Aurelio, nel quartiere Soccavo, mentre cedeva una dose diad un “cliente”. Fermato, è stato perquisito e nelle sue tacche sono stati rinvenuti e sequestrati altri 61 grammi della stessa sostanza, poco più di 5 grammi die 25 grammi di. La droga era già ...

