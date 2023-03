“Tro*a” Domenica In | Vittorio Sgarbi perde la testa in diretta | Mara Venier nel panico VIDEO

(Di lunedì 20 marzo 2023) Una frase choc, grave e pesantissima, quella diospite aIn. Una di quelle esternazioni che fanno cambiare canale e gettano fango su una trasmissione intera, fatta di gente per bene. “La colpa è vostra che individui come questo li invitate”, scrive più di qualcuno sui social. Ma cosa è successo?stava raccontando la sua vita alla ziaquando ad un tratto, deve essersi dimenticato di essere in una televisione pubblica nel primo pomeriggio di Rai 1. “Ho fatto tre figli con donne di 34 anni, ma la mia idea è che una ragazza abbia l’intelligenza di fare un figlio tra i 18 e i 20 anni – dice– Poi, quando ne ha 35, si libera del marito! Se invece fa i figli troppo avanti, diventa una vecchietta, una befana”. Poi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MgraziaT : RT @Giul_Granato: “Quelle del 2000 sono tutte tro*e”. Parola di #Sgarbi, Sottosegretario alla Cultura del #GovernoMeloni. Una cultura pat… - MEcosocialista : RT @Giul_Granato: “Quelle del 2000 sono tutte tro*e”. Parola di #Sgarbi, Sottosegretario alla Cultura del #GovernoMeloni. Una cultura pat… - cvero65 : RT @Giul_Granato: “Quelle del 2000 sono tutte tro*e”. Parola di #Sgarbi, Sottosegretario alla Cultura del #GovernoMeloni. Una cultura pat… - solounastella : RT @Giul_Granato: “Quelle del 2000 sono tutte tro*e”. Parola di #Sgarbi, Sottosegretario alla Cultura del #GovernoMeloni. Una cultura pat… - enricomontibell : RT @Giul_Granato: “Quelle del 2000 sono tutte tro*e”. Parola di #Sgarbi, Sottosegretario alla Cultura del #GovernoMeloni. Una cultura pat… -

In: Vittorio Sgarbi choc: "Quelle del 2000 tutte**" Oggi pomeriggio,In, in occasione della festa del papà erano presenti alcuni papà celebri con le loro figlie/i. Tra questi ...Vittorio Sgarbi nella bufera per l'intervistaIn . Il caos si è scatenato quando in studio sono entrate le sue figlie: Evelina , nata nel 2000, e Alba , venuta alla luce nel 1999. Le due ragazze hanno in parte smentito la narrazione ...L'altra è la battuta sulle '*e del 2000'. Volevo dire che non ... Ma con tutti gli uomini/padri che ci sonosto mondo hanno ...di un membro del governo è per avere la conduzione diIn ...

Vittorio Sgarbi choc a Domenica In: “Quelle del 2000 tutte tro**”. Il web insorge SuperGuidaTV

La Samp batte il Verona per 3-1. Il Napoli continua la sua tronfale marcia verso lo scudetto battendo il Torino. La Fiorentina piega il Lecce . La marcia trionfale del Napoli non si ferma nemmeno a To ...Un altro prestigioso risultato per il tiratore nasitano Vincenzo Triscari, che dopo il trionfo di pochi giorni fa nel Campionato ...