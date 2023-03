Trish Stratus | “Fit Finlay ha sempre cercato di elevare la qualità della divisione femminile”

(Di lunedì 20 marzo 2023)è sicuramente una delle wrestler più importantisua generazione e, forse, di tutti i tempi: anche grazie a lei, infatti, il wrestlingha iniziato un lento (ma grandioso) processo di ammodernamento, fino a diventare lache possiamo ammirare oggi. Nonostante questo, i suoi inizi a Stamford si limitavano a un ruolo manageriale, ma con l’aiuto di alcuni allenatori, l’ex Women’s Champion è stata in grado di migliorare molto anche sul quadrato. In occasione di un’intervista,ha voluto ricordare i tempi in cui Fithadi migliorare i match delle donne. L’intervista Parlando al podcast Getting Over,ha spiegato comefosse interessato a ...

Come sappiamo bene, di recente Lita e Trish Stratus hanno fatto il loro ritorno in WWE andando ad affiancare Becky Lynch nella sua lunga lotta con le Damage CTRL, che ormai da mesi la tormentano senza ...Trish Stratus in una recente intervista ha rivelato il motivo che l'ha portata a tornare ufficialmente a lottare in WWE.