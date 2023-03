Trieste e Gorizia, foto-trappole nei boschi: ecco come la Regione controllerà l’ingresso dei migranti da Est (Di lunedì 20 marzo 2023) Serviranno alla Polizia di frontiera e anche ad altre forze dell’ordine contro spaccio, furti e degrado Leggi su lastampa (Di lunedì 20 marzo 2023) Serviranno alla Polizia di frontiera e anche ad altre forze dell’ordine contro spaccio, furti e degrado

Saranno consegnate questa settimana alle forze dell'ordine di Trieste e Gorizia 65 fotocamere acquistate dalla Regione Fvg alla fine del 2021 che verranno collocate nelle zone boschive di confine tra Italia e Slovenia, quelle battute dai migranti irregolari. Le fotocamere verranno installate "sui sentieri in prossimità dei confini per individuare in tempo reale i transiti di immigrati irregolari". 65 fotocamere mobili verranno installate nelle zone boschive di confine tra Italia e Slovenia. Aiuteranno le forze dell'ordine a monitorare gli ingressi illeciti.