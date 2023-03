Trenord | finisce l’era della carta | si viaggerà solo con biglietto elettronico

(Di lunedì 20 marzo 2023), la società che gestisce il trasporto ferroviario in Lombardia, sta per mettere al bando i biglietti di. L’evoluzione del sistema di vendita, in linea con il Progetto di Bigliettazione Elettronica promosso da Regione Lombardia, porterà all’abbandono definitivo, che sarà sostituita da titoli di viaggio elettronici, con l’aggiunta di nuove regole di validità dei biglietti, modalità self-service per gli acquisti e altre novità nella bigliettazione digitale. Si parte con l’addio agli abbonamenticei: a partire dal mese di marzo, i titoli di viaggio settimanali, mensili e annuali sono emessisulla tessera “Io viaggio”. Nel mese di gennaioha diffuso una campagna di comunicazione per invitare all’acquisto...

qui però la promozione per l'uso dei trasporti sostenibili. La novità più sorprendente in ... Leggi Anche dal blog di Dario Balottachiede ai pendolari di pagare i biglietti non ...Sciopero trasporti: stop a bus, metro e treni. Ecco quandoVia allo sciopero . Oggi, venerdì 17 febbraio, il trasporto pubblico locale è interessato da ...il servizio ferroviario di...... cheper incidere anche sulla qualità dei servizi, ma tutele per i lavoratori, dal comparto ... Andrà rivista la governance diServirà riflettere sull'attuale governance che ha preso il ...

Problemi con l’app; Trenord chiede il pagamento di biglietti del 2022 Radio Lombardia

Finisce 80-68 per i padroni di casa l’incontro tra Mondo Camerette One Team Basket Caserta e Miwa Benevento, valido per la terza giornata seconda fase- girone oro della serie C Gold campana. Vittoria ...Uno straniero la blocca in treno, la palpeggia, la bacia, la tocca dappertutto: viaggio da incubo per una 19enne. La nuova violenza sessuale avvenuta in ...