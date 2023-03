Trenord | addio alla carta | biglietto solo elettronico e digitale

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 20 marzo 2023) Il sistema ferroviario lombardo verso una bigliettazione completamente elettronica,e paperless.ha dato il via all’importante percorso evolutivo del sistema di vendita che, in linea con il Progetto di Bigliettazione Elettronica promosso da Regione Lombardia, porterà all’abbandono definitivo della, in favore di titoli di viaggio elettronici, a nuove regole di validità dei biglietti, a self-service per gli acquisti rinnovate e a importanti novità nella bigliettazione. Gli abbonamentisu tessera elettronica Il primo passo del percorso è l’agli abbonamenticei: a partire dal mese di marzo, i titoli di viaggio settimanali, mensili e annuali sono emessisulla tessera IO VIAGGIO. In preparazione a questo ...