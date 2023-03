Tregua fiscale | le risposte delle Entrate agli operatori

(Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – Arrivano ledell’Agenziaai dubbi sollevati da ordini professionali e associazioni di categoria sulle diverse misure diintrodotte dall’ultima Legge di Bilancio. Con la circolare n. 6/E di oggi, leforniscono ulteriori chiarimenti sul perimetro applicativonorme agevolative, dopo i documenti di prassi del 13 e del 27 gennaio 2023. In particolare, la circolare di oggi contiene indicazioni sulla regolarizzazioneirregolarità formali, sul cosiddetto “ravvedimento speciale” e sull’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Spazio anche allesulla definizioneliti pendenti e sulla regolarizzazione ...

Contribuisce anche a definire il perimetro delle irregolarità formali sanabili la circolare 6/E sulla tregua fiscale varata il 20 marzo dalle Entrate. Il documento risponde a una serie di dubbi ...(Adnkronos) - Arrivano le risposte dell’Agenzia delle Entrate ai dubbi sollevati da ordini professionali e associazioni di categoria sulle diverse misure di tregua fiscale introdotte dall’ultima Legge ...