Travolti da una valanga sopra Courmayeur: una sciatrice è morta e un'altra è dispersa (Di lunedì 20 marzo 2023) Travolti da una valanga durante una discesa in fuoripista in Valle d'Aosta, una sciatrice di 25 anni è morta e una coetanea è dispersa . E' avvenuto intorno alle 13 in val Veny, sopra Courmayeur . ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 marzo 2023)da unadurante una discesa in fuoripista in Valle d'Aosta, unadi 25 anni èe una coetanea è. E' avvenuto intorno alle 13 in val Veny,. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Quello che sta accadendo nel mediterraneo configura una primavera ed un’estate di esodo verso l’Italia. Occorre met… - ZZiliani : Sembra tutto finito e dimenticato ma non è così. Passano altri 6 mesi e il 28 novembre 2022 la #Juventus annuncia l… - ereike05 : RT @sole24ore: Courmayeur: trovato morto uno dei due sciatori travolti da una valanga nel Canale dello Spagnolo - CommozioniA : RT @matra: @CommozioniA @marilovesgr33n @FAttiani @BrindusaB1 Non c'è niente da ridere e, purtroppo, il tema non è affrontato con la necess… - TuttoQuaNews : RT @sole24ore: Courmayeur: trovato morto uno dei due sciatori travolti da una valanga nel Canale dello Spagnolo -