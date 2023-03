Tragedia sfiorata a Taranto | esplode falò della festa di S Giuseppe | 7 feriti | 3 persone denunciate

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RedaFree_it : ?? E’ stata sfiorata una tragedia ieri, #19marzo, a #Taranto con l’esplosione di un falò abusivo di #SanGiuseppe ??… - QdSit : Disinfettante in acquasantiera: tragedia sfiorata durante battesimo nel Messinese - teleischia : ISCHIA. TRAGEDIA SFIORATA PER IL 15ENNE CADUTO DAL DIRUPO: SOLO CONTUSIONI ED ESCORIAZIONI - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: Erano stati lanciati più appelli per cercare di scoraggiare i falò di San Giuseppe a Taranto ma il monito della Polizia… - giuseppe_alto : Erano stati lanciati più appelli per cercare di scoraggiare i falò di San Giuseppe a Taranto ma il monito della Pol… -

- La forte esplosione all'accensione di un falò organizzato abusivamente per strada forse causato da una tanica di benzina lasciata vicino al materiale dato alle fiammeAd accorgersene prima che si consumasse una vera e propriaè stato il padrino, zio della bimba, che la stava tenendo in braccio. Le gocce del liquido, infatti, prima di essere versate sul ...Dramma sfiorato in piazza ad Alte Ceccato. Una conducente, sotto effetto dell'alcol, perde il controllo dell'auto lungo via Da Vinci, invade il marciapiede e abbatte due segnali stradali. poi termina ...

Esplosione di un falò a Taranto, tragedia sfiorata: tre denunciati, c'è ... Borderline24.com

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Momenti di paura in una chiesa di Villafranca Tirrena, dove una bimba è stata battezzata con dell'acido. Uno sciocco errore di un ministrante avrebbe potuto trasformare una giornata di festa in un'imm ...