Vai agli ultimi Twett sull'argomento... novasocialnews : Traforo Monte Bianco chiuso dal 4 settembre al 18 dicembre 2023 - News24_it : Traforo Monte Bianco chiuso dal 4 settembre al 18 dicembre 2023 - AnsaValledAosta : Traforo Monte Bianco chiuso dal 4 settembre al 18 dicembre 2023. Per lavori di risanamento della volta #ANSA - aostasera : Parte il cantiere al Traforo del Monte Bianco, che resterà chiuso da settembre a dicembre 2023 - LucaMercanti1 : Traforo del Monte Bianco: 15 settimane nel 2023 di chiusura totale per test risanamento volta -

Per l'esecuzione di lavori di risanamento della volta, ildelBianco resterà chiuso dal 4 settembre al 18 dicembre 2023. Lo ha comunicato il Geie, raggruppamento di gestione della struttura tra Italia e Francia. Nel periodo autunnale verrà ...Lo ha detto in conferenza stampa il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, precisando che "sono stati riaperti i contatti suldelBianco, valutando il percorso per ...Riguardo alla viabilità, viene segnalata al momento la chiusura ai soli mezzi pesanti del... dalla Val di Rhêmes a Cervinia passando per le vallate delBianco. .

Traforo Monte Bianco chiuso dal 4 settembre al 18 dicembre 2023 Agenzia ANSA

"In questa prima settimana abbiamo preso in mano i principali dossier che caratterizzano il nostro programma di governo". (ANSA) ...Dopo settimane di scarse precipitazioni è tornato a nevicare sulle montagne della Valle d'Aosta. Tra le zone dove la coltre bianca è più abbondante c'è Breuil-Cervinia. Qui, a 1. (ANSA) ...