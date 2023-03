Traffico Roma del 20-03-2023 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 marzo 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati trafficate le principali strade in uscita dae sul tratto Urbano della A24 abbiamo rallentamenti dalla tangenziale fino al Raccordo Anulare poi sulla Cristoforo Colombo 3 a via di Mezzocammino e via di Malafede direzione Ostia trafficata con code anche la via Laurentina tra via Cellini e via di Acqua Acetosa Ostiense anche sulla via Flaminia troviamo code tra il corso di Francia e il raccordo sulla corda anulare si incontrano code sulla carreggiata esterna tra Laurentina enina in internet e invece si sta in fila tra la Cassia Veientana la Salaria e poi a seguire tra la Nomentana e La Rustica ancora code poi in tangenziale Tra Corso di Francia e la Nomentana direzione San Giovanni di anticipo infine che domani e riprenderanno i lavori di potatura sulla via Nomentana ad essere interessato ...